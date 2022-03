Bitonto, per il match col Gravina sarà attiva la Promo Under 30 e Donne

In occasione del derby contro il Gravina di domenica 27 marzo, allo stadio Città degli Ulivi (ore 15:00), il Bitonto ha reso noto che sarà attiva la Promo Under 30, grazie alla quale i ragazzi sotto i trenta anni potranno acquistare i biglietti per la tribuna coperta a 5 euro e per la gradinata scoperta a 3 euro; tale promozione sarà estesa anche alle donne. Bisognerà recarsi al botteghino del Città degli Ulivi in via Megra per acquistare il tagliando il giorno della partita, dalle ore 13:30, coi supporter che dovranno indossare i colori sociali del club neroverde.

Di seguito il comunicato pubblicato dal BItonto tramite i propri canali ufficiali:

Continuano le iniziative neroverdi verso i ragazzi della nostra città, per trasmettere loro la passione verso il Bitonto e sostenere la squadra nel rush finale di questa stagione.

L’U.S. Bitonto Calcio S.r.l. comunica che, anche in occasione della gara Bitonto – Gravina, in programma domenica 27 marzo, allo stadio “Città degli Ulivi”, torna la speciale promo “Under 30”, ovvero l’iniziativa che propone prezzi agevolati per tutti i ragazzi al di sotto dei trent’anni: 5 euro il costo del biglietto per la tribuna coperta, 3 euro per la gradinata scoperta.

Ma non solo. Perché per la partita contro i gialloblu murgiani la stessa promo è estesa anche a tutte le donne: dunque, per le nostre tifose neroverdi, ingresso al costo di 5 euro in tribuna coperta, 3 euro in gradinata scoperta.

Per usufruire di questa promozione speciale, basterà acquistare il tagliando, nel giorno della partita, presso il botteghino dello stadio “Città degli Ulivi”, in via Megra, attivo a partire dalle ore 13,30 indossando i colori neroverdi. Il nostro stadio si deve colorare di passione e amore neroverde.

Il Bitonto ha bisogno di entusiasmo ed energia in questo finale di campionato. Perché nulla è impossibile!