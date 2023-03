Bitonto, i match in programma a marzo: spicca la sfida alla Cavese capolista

Sarà un marzo di esami per il Bitonto, reduce dalla vittoria nel derby contro il Molfetta. I neroverdi hanno finora conquistato 36 punti, un bottino da migliorare nelle gare da disputare in questo mese: due si giocheranno in trasferta, una invece presso il Polisportivo Rossiello.

Domenica 5 marzo il Bitonto sarà di scena allo stadio Giovanni Paolo II per affrontare il Nardò, una settimana dopo invece ospiteranno la Cavese capolista (precisamente domenica 12). Infine, domenica 19 marzo, è fissata la sfida sul campo del Gladiator.