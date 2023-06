Bitonto, il bilancio della stagione: salvezza tranquilla per i neroverdi

Quello del Bitonto è stato un campionato tranquillo. Partiti seguendo un nuovo indirizzo tecnico, basato su una squadra giovane guidata dal tecnico Valeriano Loseto, i neroverdi sono riusciti a raggiungere l'obbiettivo salvezza senza troppi patemi: il traguardo è stato raggiunto nella sfida giocata lo scorso 16 aprile contro il Martina, terminato con il risultato di 1-1.

Alla fine il Bitonto si è classificato al decimo posto in classifica, mettendo a referto 43 punti (11 vittorie, 10 pareggi e 13 sconfitte). Tra le mura amiche del Polisportivo Nicola Rossiello sono arrivati 6 successi, 7 pari e 4 ko, mentre in trasferta lo score è stato di 5 vittorie, 3 pareggi e 9 sconfitte. I gol fatti ammontano a 45, quelli subiti invece hanno toccato quota 51.Decisiva per il cammino dei neroverdi la striscia positiva raccolta dal 13 novembre al 17 dicembre, dove sono arrivati 6 risultati utili di fila (4 vittorie e due pareggi).