Bitonto, il debutto in Coppa Italia di Serie D è fissato per il 22 settembre

Il Bitonto inizierà la propria avventura nella Coppa Italia di Serie D nel primo turno della competizione, in programma il 22 settembre prossimo. La Coppa Italia di Serie D prenderà il via domenica 12 settembre, con ben 44 incontri per il turno preliminare: da qui uscirà l'avversario della formazione guidata da mister Claudio De Luca. Tutte le fasi saranno in gara secca, fino alla finale del 22 maggio 2022, a campo neutro.

Di seguito il comunicato del Bitonto pubblicato sui propri canali ufficiali:

Assieme ai girone del Campionato di Serie D, ieri pomeriggio il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti ha definito anche il programma della Coppa Italia di Serie D, competizione che torna a disputarsi dopo la sospensione della scorsa stagione a causa delle problematiche legate al Covid-19.

La Coppa Italia partirà domenica prossima 12 settembre, col Turno Preliminare.

Il Bitonto farà il suo esordio nella competizione dal Primo Turno, in programma mercoledì 22 settembre. In seguito, conosceremo l’avversario.

Queste le date della competizione:

12 Settembre 2021 TURNO PRELIMINARE

22 Settembre 2021 PRIMO TURNO

3 Novembre 2021 TRENTADUESIMI DI FINALE

24 Novembre 2021 SEDICESIMI DI FINALE

5 Gennaio 2022 OTTAVI DI FINALE

2 Marzo 2022 QUARTI DI FINALE

30 Marzo 2022 SEMIFINALI

22 Maggio 2022 FINALE