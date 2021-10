Bitonto, tutte le info sulla nuova finestra per la sottoscrizione della Fidelity Card

La campagna abbonamenti del Bitonto avrà un'ulteriore finestra. La società neroverde ha infatti annunciato che i tifosi avranno la possibilità di sottoscrivere la Fidelity Card 'Bitonto Chiamò' presso la biglietteria dello stadio Città degli Ulivi prima dell'inizio della gara di campionato di domenica 10 ottobre contro il San Giorgio, a partire dalle ore 13:00.

Di seguito il comunicato pubblicato dal Bitonto tramite i propri canali ufficiali.

L’U.S. Bitonto Calcio, per far fronte alle numerose ulteriori richieste pervenute, comunica la riapertura di una ulteriore finestra della campagna abbonamenti: sarà pertanto possibile sottoscrivere la Fidelity Card “Bitonto Chiamò” recandosi presso la biglietteria dello stadio “Città degli Ulivi” di Bitonto, in via Megra, nella giornata di domenica 10 ottobre, a partire dalle ore 13, prima della gara contro il San Giorgio.

Ricordiamo i costi per ciascun settore:

Poltronissime: 200 €;

Tribuna Coperta laterale: 150 €;

Gradinata scoperta: 100 €.

Per donne, over 65 e under 14, riduzione del 20%:

Poltronissime: 160 €;

Tribuna Coperta laterale: 120 €;

Gradinata scoperta: 80 €.

Riceverete poi successivamente, nei giorni a seguire, il codice per accedere gratuitamente alla piattaforma “Bitonto Channel”.

Sottoscrivete la Fidelity Card “Bitonto Chiamò” e venire allo stadio a tifare per i leoni neroverdi!