Bitonto Juniores ko all'esordio dei playoff nazionali: l'Alma Juventus Fano la spunta per 2-1

La formazione Juniores del Bitonto cade nel primo appuntamento del triangolare 3 valevole per i playoff nazionali. I neroverdi sono infatti stati sconfitti per 2-1 dall'Alma Juventus Fano, nel match andato in scena allo stadio Mancini: i padroni di casa sono andati in vantaggio al 28' grazie ad Asare, successivamente la partita si riscalda nel finale con il pareggio momentaneo di Pallone al 69' e il vantaggio definitivo del Fano firmato da Mattioli (71'). Ora Il Bitonto Juniores dovrà affrontare il Portici martedì 23 maggio con l'obbligo di vincere.