Bitonto, la partita contro il Francavilla in Sinni si giocherà a porte chiuse

L’U.S. Bitonto Calcio comunica che la partita Bitonto – Francavilla, in programma domenica 20 novembre, alle ore 14,30, allo stadio “Città degli Ulivi”, e valida per la 12^ giornata del girone H del Campionato di Serie D – girone H, si disputerà a porte chiuse ed in assenza di pubblico.

Si tratta di una decisione dolorosa e sofferta, che l’U.S. Bitonto Calcio assume a fronte delle numerose ed oggettive problematiche incontrate nell’organizzazione delle gare casalinghe nel corso dell’attuale stagione: dalla limitazione da parte degli uffici di Palazzo Gentile, sede del Comune di Bitonto, che ha fissato a soli n. 200 i posti disponibili nell’intero impianto di via Megra, a causa delle ataviche questioni di omologazione ed agibilità della struttura, passando per la diffida subita dalla società neroverde e dal suo presidente, Antonello Orlino, da parte degli organi del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Bitonto dopo la gara Bitonto – Nardò del 30 ottobre scorso, per superamento del limite di persone all’interno dello stadio stesso.

Non da meno, inoltre, gli ultimi accadimenti, come l’inevitabile delusione per la scarsa affluenza verificatisi in occasione della gara Bitonto – Gladiator di domenica scorsa 13 novembre, con soli 126 tagliandi venduti sui 200 disponibili, e la multa di € 2000,00 con diffida allo stadio comminata dal Giudice Sportivo all’U.S. Bitonto Calcio per quanto accaduto al termine della stessa gara.

L’U.S. Bitonto Calcio comunica inoltre che, per far fronte alla decisione di scendere in campo a porte chiuse, provvederà domenica alla trasmissione in diretta streaming a pagamento sui propri canali social della gara contro il Francavilla.