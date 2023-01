Bitonto, le partite da giocare a gennaio: previsti due derby pugliesi

Rialzarsi dopo la sconfitta esterna con il Casarano. L'obiettivo del Bitonto è iniziare il 2023 nel migliore dei modi, disputando due partite in casa e due in trasferta in questo gennaio.

In apertura i neroverdi faranno visita all'Afragolese, domenica 15 invece ospiteranno al Città degli Ulivi il Brindisi; il Bitonto, domenica 22, affronterà il secondo derby di fila, quello contro il Team Altamura allo stadio D'Angelo. Il Matera sarà invece l'avversario del match interno del 30 gennaio.