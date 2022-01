Bitonto, Leonardo Rubini torna a rivestire la carica di direttore sportivo

Leonardo Rubini è tornato a rivestire il ruolo di direttore sportivo del Bitonto. Dopo le dimissioni presentate lo scorso 16 novembre, Rubini è tornato dietro la scrivania e affiancherà il responsabile dell'area tecnica Fabio Moscelli.

Di seguito il comunicato pubblicato dal Bitonto sui propri canali ufficiali, dove Rubini ha rilasciato le prime dichiarazioni a seguito del suo ritorno:

Al cuor non si comanda e per Leonardo Rubini, Francesco Rossiello e tutto l’universo Bitonto Calcio non vi sono eccezioni.

Le settimane, anzi, i giorni successivi alle dimissioni che l’allora Direttore Sportivo aveva rassegnato personalmente al Presidente neroverde, in data 16 novembre 2021 all’indomani della sfida contro il Bisceglie e prima della trasferta sul campo della Casertana, erano stati già premonitori di un nuovo rapporto di collaborazione professionale dalle radici (e dai sinceri legami personali) molto profonde. In pratica, è stato come se le strade di Rubini e del Leoncello non si fossero mai del tutto separate, ma avessero solo temporaneamente preso due sentieri paralleli un po’ sconnessi, ma pronti ben presto a ritrovarsi.

Ora, c’è anche l’ufficialità: Leonardo Rubini torna al suo timone, quello del D.S., il ruolo che si sente cucito addosso e che il Presidente Rossiello intende continuare a riconoscergli. Sin dai tempi dell’Omnia, perché Rubini è fin dai primi tempi cardine e riferimento del progetto calcistico bitontino della Famiglia Rossiello.

«Sono consapevole dell’ottimo lavoro svolto in autonomia, nel corso del mercato dicembrino, da Fabio Moscelli; da oggi fino al termine della stagione potremo lavorare assieme, in totale sintonia e sinergia. Solo ed esclusivamente per il bene del Bitonto».

Queste la prime parole del rientrante Rubini, il quale, con l’entusiasmo, l’umiltà, la passione, l’attaccamento alla causa e il pragmatismo che da sempre lo contraddistinguono, è nuovamente più che pronto a svolgere al meglio il suo ruolo di diesse, affiancando il Responsabile dell’Area Tecnica, Moscelli. Collaborando, cooperando e remando verso un’unica, emozionante direzione…