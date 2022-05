Bitonto-Mariglianese, le info sulla prevendita dei biglietti

Il Bitonto ha reso note le modalità di acquisto dei biglietti per il match contro la Mariglianese di mercoledì 4 maggio, in programma allo stadio Città degli Ulivi (ore 15:00). Attive le promo Donne e Under 30, grazie alle quali i tagliandi della tribuna coperta e della gradinata scoperta potranno essere acquistati rispettivamente ai prezzi di 5 euro e 3 euro.

Di seguito il comunicato pubblicato dal Bitonto tramite i propri canali ufficiali:

Ultimo turno infrasettimanale nella stagione regolare per il Bitonto, che mercoledì prossimo 4 maggio, per la 35^ giornata del girone H del Campionato di Serie D, ospiterà al “Città degli Ulivi” la Mariglianese. Fischio d’inizio alle ore 15.

Ricordiamo che l’accesso negli stadi garantito solo se in possesso di Green Pass ed indossando obbligatoriamente la mascherina FFP2.

Ecco come acquistare il tagliando per assistere al match:

Circuito online “Viva Ticket” al sito internet ;

Punti vendita autorizzati “Viva Ticket”: BAR TYCHÈ – via Pasquale Centola n. 1 – Bitonto (BA);

Biglietteria stadio “Città degli Ulivi”, in via Megra, nella giornata di mercoledì 4 maggio, a partire dalle ore 13,30.

Costi dei tagliandi:

Poltronissime: € 30;

Tribuna Coperta Laterale: € 20;

Gradinata Scoperta: € 15.

Ridotti per over 65 (sconto 20%):

Poltronissime: € 24;

Tribuna Coperta Laterale: € 16;

Gradinata Scoperta: € 12.

Ingresso gratuito per i minori fino ai 6 anni di età, solo se accompagnati da un adulto e/o genitore.

Promo e iniziative:

“Under 30” e “Donne”, biglietto a € 5,00 in tribuna coperta e a € 3,00 in gradinata scoperta per tutti i ragazzi al di sotto dei 30 anni.

Per il settore ospiti, costo del tagliando € 15.

Per i tifosi della Mariglianese è possibile acquistare il biglietto nelle seguenti modalità:

Circuito online “Viva Ticket” al sito internet ;

Punti vendita autorizzati “Viva Ticket”:

GOLDBET – via Passariello n. 50 – Pomigliano d’Arco (NA) – tel. 081 0603614

NON SOLO FUMO – via Marconi n. 65 – Palma Campania (NA) – tel. 081 8247525

TICKETTERIA GIULIANO – via Roma n. 89 – Ottaviano (NA) – tel. 081 8278139

Biglietteria settore ospiti stadio “Città degli Ulivi”, in via Abbaticchio, nella giornata di mercoledì 4 maggio, a partire dalle ore 13,30.