Bitonto, Nicola Fiorentino rivestirà il ruolo di preparatore atletico nello staff di Potenza

Il BItonto ha annunciato un nuovo innesto per lo staff del neo-tecnico Alessandro Potenza, subentrato nella giornata di martedì a Claudio De Luca. Si tratta del preparatore atletico Nicola Fiorentino, che in passato ha svolto lo stesso ruolo nel settore giovanile del Bari per tre anni e nella Primavera del Monopoli per una stagione.

Di seguito il comunicato pubblicato dal BItonto tramite i propri canali ufficiali:

Lo staff tecnico del neo allenatore del Bitonto, mister Alessandro Potenza, si arricchisce di una nuova figura: è quella del prof. Nicola Fiorentino, che ricoprirà il ruolo di nuovo preparatore atletico della formazione neroverde.

Laureato in Scienze delle attività Motorie e Sportive presso l’Università degli Studi di Foggia e specializzato in Posturologia Clinica presso l’Università di Pisa, nella sua carriera il prof. Fiorentino vanta tre stagioni come preparatore atletico del Settore Giovanile del Bari Calcio e una stagione nella Primavera del Monopoli.

Ecco dunque al completo lo staff tecnico del Bitonto.

Allenatore: Alessandro Potenza;

Vice Allenatore: Luigi Anaclerio;

Collaboratori Tecnici: Ciro Radatti – Antonio Cursio;

Allenatore dei Portieri: Gianni Iurino;

Preparatore Atletico: Nicola Fiorentino.