Bitonto-Nocerina, cambia la data dell'incontro

Squadra in casa

L’U.S. Bitonto Calcio S.S.D. comunica che la partita Bitonto – Nocerina, valevole per la 16^ giornata del Campionato di Serie D – girone H, inizialmente in programma domenica 18 dicembre 2022, si disputerà in anticipo sabato 17 dicembre, sempre alle ore 14,30, allo stadio “Città degli Ulivi” di Bitonto (BA).

Si tratterà infatti dell’ultima gara nell’impianto di via Megra, prima del trasferimento definitivo dei neroverdi, durante la sosta natalizia, al Polisportivo “Nicola Rossiello”, visti gli ormai imminenti lavori di ammodernamento della struttura.

Lo spostamento della disputa della gara, ratificato quest’oggi dal Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti, è stato definito in accordo tra le due società.

Fonte: comunicato ufficiale Bitonto