Bitonto-Nocerina, le info sulla prevendita dei biglietti

Il Bitonto ha reso note le modalità di acquisto dei biglietti per il match contro la Nocerina che si giocherà domenica 22 maggio, allo stadio Città degli Ulivi (ore 16:00).

Di seguito il comunicato pubblicato dal Bitonto tramite i propri canali ufficiali:

Ultimo impegno nella stagione regolare per il Bitonto, che domenica prossima 22 maggio, per la 38^ giornata del girone H del Campionato di Serie D, ospiterà al “Città degli Ulivi” la Nocerina. Fischio d’inizio alle ore 16.

Ecco come acquistare il tagliando per assistere al match:

Biglietteria stadio “Città degli Ulivi”, in via Megra, nella giornata di domenica 22 maggio, a partire dalle ore 14,30, esibendo documento di riconoscimento in corso di validità.

Costi dei tagliandi:

Poltronissime: € 5;

Tribuna Coperta Laterale: € 5;

Gradinata Scoperta: € 3.

Ingresso gratuito per i minori fino ai 12 anni di età.

Per il settore ospiti, costo del tagliando € 5.

Per i tifosi della Nocerina è possibile acquistare il biglietto nelle seguenti modalità:

Biglietteria settore ospiti stadio “Città degli Ulivi”, in via Abbaticchio, nella giornata di domenica 22 maggio, a partire dalle ore 14,30, esibendo documento di riconoscimento in corso di validità.