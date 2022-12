BItonto-Nocerina, le info sulla prevendita dei biglietti

Ecco le modalità per assistere alla partita Bitonto – Nocerina, in programma sabato 17 dicembre, alle ore 14,30, allo stadio “Città degli Ulivi” di Bitonto (BA), e valevole per la 16^ giornata del Campionato Nazionale Serie D – girone H.

Si tratta dell’ultima gara che sarà disputata al “Città degli Ulivi”, poi la formazione neroverde si trasferirà per il girone di ritorno al Polisportivo “Nicola Rossiello”, con l’arrivo del nuovo anno.

Ricordiamo che, in virtù dell’ordinanza comunale n. 33898/22 del 01/09/22, la capienza dello Stadio “Città degli Ulivi” è limitata a soli n. 200 posti.

INFO PER I SOSTENITORI DEL BITONTO

Posti disponibili: 150;

Biglietti acquistabili esclusivamente presso il botteghino in via Megra dello stadio “Città degli Ulivi”, attivo a partire dalle ore 13 di sabato 17 dicembre (giorno della partita);

La vendita sarà riservata esclusivamente ai residenti nel Comune di Bitonto, previa esibizione di un documento di identità;

Non sono previsti accrediti tesserati AIA, FIGC, per disabili e under 14.

Costi dei tagliandi:

Tribuna Coperta: € 10;

Gradinata scoperta: € 10.

INFO PER I TIFOSI OSPITI

Posti da destinare esclusivamente alla società ospitata: 15;

I biglietti non sono disponibili ed il botteghino del settore ospiti resterà chiuso nel giorno della partita. Pertanto si sconsiglia di muoversi destinazione Bitonto, non sarà possibile accedere in alcun modo all’interno dello stadio.

Fonte: comunicato ufficiale Bitonto