Bitonto ok nel primo turno della Coppa Italia di Serie D: Lattanzio stende il Brindisi

Il Bitonto strappa il pass per la prossima fase della Coppa Italia di Serie D, superando il Brindisi che nel turno preliminare aveva avuto la meglio sulla Virtus Matino. Entrambe le formazioni scendono in campo con diversi cambi rispetto alla scorsa gara di campionato: tra i padroni di casa c'è Manzo a guidare la mediana, in avanti c'è D'Anna assieme a Palumbo e Taurino; i biancazzurri invece cambiano tre quarti della difesa (ad eccezione di Spinelli) schierando Angelo Capuozzo a sinistra e Laneve a destra, con Alfano centrale, mentre a guidare l'attacco è Serafino supportato da Badje e Garofalo sugli esterni. Il primo tempo finisce a reti bianche, le due squadre lottano ma non riescono a trovare l'occasione giusta per colpire. Così a cambiare l'inerzia sono i cambi, in particolare quelli del Bitonto visto che l'attaccante Lattanzio, al 79', sigla la rete vincente sugli sviluppi di un calcio piazzato. I neroverdi di Claudio De Luca così passano il turno: domenica 26 settembre Brindisi e Bitonto si affronteranno di nuovo nella seconda giornata del campionato di Serie D, nel match in programma al Fanuzzi.