Bitonto, preziosa vittoria contro il Lavello: presso il polisportivo Nicola Rossiello finisce 2-1

Vittoria fondamentale per il Bitonto in ottica salvezza: presso il polisportivo Nicola Rossiello i neroverdi hanno battuto per 2-1 il Lavello, inanellando il terzo risultato utile consecutivo. Ad aprire le danze sono stati i padroni di casa al 3', quando Maffei ha insaccato il tredicesimo centro personale; al 4' però gli ospiti hanno trovato il pari con Romano. La formazione guidata da Valeriano Loseto non ha accusato il colpo e ha reagito, trovando il gol del definitivo vantaggio al 28': Figliolia si è fatto trovare pronto nel trasformare un calcio di rigore. Il Bitonto è salito a quota 41 punti in classifica.