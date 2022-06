Bitonto-Pro Livorno, la finale del campionato Juniores sarà trasmessa in diretta su Sportitalia

Sabato 18 giugno, allo stadio Torrini di Firenze, la formazione Juniores del Bitonto disputerà la finalissima del campionato nazionale contro la Pro Livorno. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 17:00. Il match, che in caso di parità ai tempi regolamentari si concluderà a calci di rigore, sarà trasmessa in diretta tv dall'emittente Sportitalia.

Di seguito il comunicato pubblicato dalla Lega Nazionale Dilettanti tramite i propri canali ufficiali:

La finale scudetto Juniores Under 19 Bitonto-Pro Livorno in programma sabato 18 giugno alle ore 17.00 sarà ospitata dal Comunale Pietro Torrini di Sesto Fiorentino (FI). L’ultimo appuntamento di questa stagione, in diretta tv su Sportitalia, vedrà le vincenti dei Gironi L e G del campionato nazionale sfidarsi per il titolo di campione d’Italia. L’ ultima edizione, giugno 2019, è stata vinta dall’Aprilia Racing nella sfida al Balloni di Forte dei Marmi contro il Chieri.

Due traguardi storici per entrambe le squadre. La selezione di mister Mimmo Caricola è arrivata in finale riuscendo a sconfiggere l' Ostia Mare (4-3) che per tutta la stagione ha comandato la classifica. Il Pro Livorno, guidato da Federico Bandinelli, ha realizzato l'impresa fermando il sogno dei bergamaschi del Ponte San Pietro, ai rigori (4-3).

L'ingresso al Comunale Pietro Torrini sarà libero.

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari si andrà direttamente ai calci di rigore.