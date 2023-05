BItonto, sabato la formazione Juniores affronta il Barletta nella finale playoff

Sarà Bitonto – Barletta la finale playoff del girone I del Campionato Nazionale Juniores: sabato prossimo, 6 maggio, alle ore 16, al “Polisportivo “Nicola Rossiello”, si rinnova dunque il duello tra le due squadre che hanno concluso appaiate al secondo posto, a quota 51 punti, la stagione regolare. La vincente volerà alla fase nazionale playoff, anticamera poi della Poule Scudetto.

I biancorossi raggiungono i neroverdi in finale grazie al 3-0 rifilato ai danni della FBC Gravina nella semifinale, mentre il Bitonto ha atteso il proprio avversario senza scendere in campo in virtù dell’ampio margine in classifica su quinto posto, occupato dal Brindisi.

Il Bitonto potrà contare su due risultati su tre a proprio favore: i leoncelli accederebbero ai playoff nazionali in caso di vittoria al 90′ o pareggio al termine del tempo regolarmente e successiva vittoria o pareggio dopo i tempi supplementari. Per il Barletta invece un solo risultato utile a disposizione, costretto e condannato alla vittoria. Questo per il miglior piazzamento maturato al termine della regular season dai ragazzi di mister Fanelli, che hanno chiuso davanti ai barlettani grazie agli scontri diretti, col Bitonto vittorioso nella gara d’andata giocata nella città dell’olio e conclusasi con un pirotecnico 4-3 (unico stop tra l’altro del Barletta in tutta la stagione), e con un pareggio nel match di ritorno, però costato il primato ai leoncelli, col 2-2 biancorosso giunto al 94′.

Sarà sfida anche tra i due migliori attacchi del campionato, col Bitonto autore di 64 reti, quattro in più dei suoi avversari. E visti anche i due incroci stagionali già avvenuti, anche la finale playoff promette vero spettacolo.

Appuntamento dunque a sabato 6 maggio per Bitonto – Barletta.

Fonte: comunicato ufficiale Bitonto