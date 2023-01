Bitonto, tesserato il portiere Riccardo Matera

Riccardo Matera, andriese classe 2002, sarà un nuovo portiere neroverde!

La sua carriera calcistica inizia tra i pali all'età di 5 anni, nel settore giovanile del Bari, dove vi rimane fino ai 9. A 15 anni, dopo l'esperienza di un anno in quel di Torino, torna a vestire i colori biancorossi della sua precedente squadra, per poi passare al Foggia. All'età di 17 anni viene convocato dal Bitonto, serie D, ma un'operazione alla spalla lo tiene fermo per 6 mesi. Dopo il recupero dall'infortunio, torna a difendere la porta bitontina, per poi successivamente trasferirsi al Trinitapoli. Una carriera di tutto rispetto quella di Riccardo, che proseguirà nella seconda metà della stagione 2022/2023 coi colori neroverdi dell'USD Corato Calcio!

Fonte: comunicato ufficiale Corato