Bitonto, variazione di orario per la sfida contro il Nardò

Squadra in casa Nardò

Su disposizione del Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti, come da intese tra le due società, l’U.S. Bitonto Calcio S.S.D. comunica che la gara Nardò – Bitonto, in programma domenica 5 marzo, allo stadio “Giovanni Paolo II” di Nardò (LE), e valevole per la 26^ giornata del Campionato di Serie D – girone H, avrà fischio di inizio posticipato alle ore 15.

Fonte: comunicato ufficiale Bitonto