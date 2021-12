Colella fa esultare il Bitonto al fotofinish: Virtus Matino battuta per 3-2

Vittoria pesante, avvenuta in rimonta, per il Bitonto, nel match tra le mura amiche andato in scena allo stadio Città degli Ulivi contro la Virtus Matino. Ad andare avanti però sono gli ospiti, grazie alla rete di Monopoli che approfitta di una sbavatura difensiva avversaria; poco dopo Taurino va vicino al pareggio colpendo il palo. I neroverdi continuano a spingersi in avanti e nel giro di un minuto ribaltano la situazione: al 35' D'Anna risolve una mischia sugli sviluppi di un calcio d'angolo, mentre al 36' Palumbo insacca dopo un rapido recupero del pallone.

Nella ripresa trova spazio l'ultimo acquisto dei baresi, l'attaccante Iadaresta. La Virtus Matino sfiora il pari con Monopoli e Salto, poi lo stesso Monopoli trafigge il portiere Martellone grazie ad un velenoso diagonale (88'). Ma al 98', in extremis, ci pensa Colella a risolvere il match in favore dei suoi. Finisce 3-2, il Bitonto sale a quota 34 punti e aggancia l'Audace Cerignola (che ha però una gara in meno).