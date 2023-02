Bitonto, vittoria super contro il Fasano: i neroverdi la spuntano per 6-3

Straripante, strabordante, eccellente. Un Bitonto spettacolare, forse il più bello della stagione, batte con un roboante 6-3 il Fasano nella 23^ giornata del girone H di Serie D: al Polisportivo “Nicola Rossiello” vittoria senza appello dei neroverdi, col risultato che forse non descrive neanche appieno quanto visto sul terreno di gioco. Perché il Fasano viene letteralmente annichilito dal Bitonto, avanti già di tre reti a fine primo tempo e in grado di portarsi sul 6-0. Poi negli ultimissimi minuti di gara, a partita ormai chiusa, anche per via dei tanti under in campo, gli ospiti accorciano senza mai mettere per davvero il risultato in discussione. Insomma, reazione dopo la battaglia di Barletta doveva essere, e reazione è stata. Nonostante defezioni, assenze ed ingiustizie.

La cronaca del match. È emergenza totale, specie nel reparto offensivo, per Mister Valeriano Loseto, che deve rinunciare – oltre agli infortunati Carullo, Palazzo e Corado – anche allo squalificato Figliolia (fermato addirittura e in maniera sconsiderata per tre giornate dopo il pugno in pieno volto subito a Barletta) e agli infortunati Chiaradia, Rapio e Cassano. Scelte praticamente limitate per il tecnico barese, che conferma ad ogni modo il solito 3-5-2 di partenza: Petrarca tra i pali; linea di difesa over con Gomes – Silletti – Gianfreda; a centrocampo, nel mezzo torna titolare dal 1’ Lucchese nel ruolo di play, capitan Mariani e Cardore sono gli interni, sulle corsie Tangorre, che avanza dalla difesa, e Clemente, che si allarga dal suo ruolo più centrale. iefolo e Chiaradia; in avanti riecco titolare Moscelli, al suo fianco Maffei.

Panchina con Civita, Rotondo, Muscatiello, Cirrottola, Gagliardi, Spinelli, Grumo, Ungredda, Tassiello. Dunque, ben quattro i ragazzi della Juniores aggregati per l’occasione.

Il Fasano di Ivan Tisci arriva a Bitonto con ambizioni playoff e rafforzato dal mercato invernale, con gli innesti soprattutto di Vantaggiato e degli ex Falcone e Losavio. 4-3-3 per i biancazzurri con Ceka in porta; Manfredi – Lofoco – Aprile – Divittorio sulla linea difensiva; Bianchini – Lezzi – Gomes Forbes a centrocampo; in avanti Corvino e Battista a supporto della punta centrale Vantaggiato.

Prima del fischio d’inizio, osservato un minuto di silenzio in memoria delle vittime del terribile terremoto che ha colpito Turchia e Siria. Terna arbitrale quasi del tutto al femminile: dirige l’incontro la sig.ra Gasperotti di Rovereto; donna anche una dei due assistenti, la sig.ra Pasquesi di Rovigo.

Minuto 3, e veementi proteste bitontine: Clemente imbuca per l’inserimento con ottima tempistica di Cardore, strattonato platealmente da Manfredi in area di rigore. Sarebbe fallo ma non per il direttore di gara, che lascia continuare. Prosegue il momento no del Bitonto con le scelte arbitrali.

La partenza con coraggio del Bitonto viene premiata al 9’, col supergol di Maffei: grande imbucata di Lucchese, che si accentra da sinistra, sfera che arriva a Maffei poco dentro l’area di rigore, tiro a giro che si insacca nel sette, imparabile per Ceka. 1-0 Bitonto, rete numero nove in campionato per l’attaccante barese.

12’, risposta ospite: punizione di Bianchini dalla trequarti sinistra, colpo di testa di Gomes Forbes facile preda di Petrarca. Tre minuti dopo, ripartenza fasanese, con Corvino servito in profondità da Battista, conclusione stoppata da Silletti e bloccata dall’estremo difensore bitontino.

Il Bitonto è sornione, quadrato ed ordinato e al 28’ punge in maniera letale: Lucchese illumina aprendo sulla destra per Clemente, cross teso al centro dell’area, sbuca dal nulla Moscelli che anticipa Ceka e tocca verso la porta avversaria per il 2-0. Prima rete in Prima Squadra per l’attaccante classe 2004, figlio d’arte.

32’, schema da punizione del Bitonto, Lucchese dalla sinistra, centrale ed arretrato per Cardore, anticipato alla conclusione, la sfera arriva Mariani che conclude sul fondo da buona distanza.

Al 43’ il tris del Bitonto: angolo di Lucchese dalla sinistra, Gomes è bravo a sorprendere tutti sul primo palo e di testa a battere Ceka per il 3-0 neroverde! Primo gol in stagione per il difensore brasiliano, con dedica speciale per il pargolo in arrivo.

Bitonto in forcing continuo: Mariani lancia Clemente sulla destra, entra in area di rigore dal fondo, servizio arretrato e Moscelli prova la botta di prima intenzione, stoppata dalla difesa ospite.

Tre minuti di recupero: occasione Fasano nel primo giro di lancette, Corvino sfonda sulla sinistra, rasoterra al centro, salva la difesa bitontina, la sfera giunge a Lezzi poco fuori l’area di rigore, botta che non inquadra lo specchio. Ultimissima emozione di marca bitontina: Tangorre liberato sulla sinistra, cross dal fondo arretrato e sulla palla non ci arrivano né Maffei né Moscelli, a porta praticamente sguarnita.

Si conclude qui la prima frazione di gioco: Bitonto praticamente perfetto, al riposo avanti di tre reti.

La ripresa. Nessuna novità di formazione per il Bitonto, un cambio per il Fasano con Chironi al posto di Bianchini. Il Bitonto parte con identico piglio e al 48’ va ancora in gol: punizione di un ispiratissimo Lucchese dalla trequarti sinistra, svetta più in alto di tutti Gianfreda ed è 4-0 Bitonto! Seconda marcatura stagionale per il difensore di Minervino di Lecce, dopo il sigillo di Gravina.

54’, ci prova Corvino direttamente su calcio di punizione dalla lunghissima distanza, Petrarca respinge come può. Passano due minuti, il solito Corvino ci prova con un diagonale dalla destra, sfera sul fondo.

Dentro Muscatiello per Lucchese, forze fresche nel centrocampo di mister Loseto: applausi per Lucchese, autore di tre assist. E la mossa risulta subito azzeccata: ora di gioco, Maffei lavora di fisico, difende palla su rimessa laterale, serve di tacco proprio Muscatiello, inserimento coi tempi perfetti e conclusione angolata imparabile per Ceka. 5-0 e primo gol in stagione anche per il centrocampista classe 2001.

65’, ci prova Lezzi dalla distanza senza inquadrare la porta. Poco dopo, cambio Bitonto: dentro Spinelli per Clemente, Mariani scivola sulla corsia.

70’ e il Bitonto dilaga: altra giocata clamorosa, spaziale di Maffei che controlla palla spalle alla porta sulla pressione di Lofoco e fa partire, con una girata volante, un tracciante angolatissimo che si insacca imparabile per Ceka. Il risultato recita Bitonto 6 Fasano 0. Gol numero dieci per Maffei, il primo neroverde a giungere in doppia cifra.

Loseto cambia: dentro Ungredda per Mariani, esordio in neroverde per Cirrottola, al posto di Moscelli. 76’ e accorcia il Fasano su calci di rigore: fallo di Muscatiello su Corvino, sul dischetto si presenta proprio Corvino che spiazza Petrarca e sigla il 6-1.

Corvino è l’unico fasanese a non volere mollare e coglie il palo a tu per tu con Petrarca. Esordio in Prima Squadra anche per Grumo, prodotto della Juniores, lascia il campo Gomes. Annullato un gol a Cirrottola, pizzicato in fuorigioco su assist di Maffei, al termine di una splendida ripartenza condotta da Muscatiello.

Tre minuti di recupero. Il Fasano accorcia ulteriormente allo scoccar del 90’: angolo battuto da sinistra da Lezzi, di testa svetta sul primo palo Falcone che realizza il gol dell’ex che vale il 6-2.

Il Bitonto si rilassa troppo e al 92’ arriva il terzo gol ospite: Losavio conclude dalla lunga distanza, Petrarca intercetta ma non quanto basta per deviare. 6-3 e ancora un gol dell’ex.

Ma non c’è più tempo: il Bitonto – seppur rimaneggiato – si regala una domenica straordinaria ed un punteggio tennistico per battere il Fasano. Tre punti dal dolce sapore, che lo fa salire a quota 33 punti. Dieci i punti di vantaggio sulla zona playout, obiettivo salvezza un po’ più vicino.

Prossimo impegno per il Bitonto, in anticipo sabato in Campania, in quel di Pozzuoli contro la Puteolana ultima in classifica. Un’altra tappa nel percorso verso un traguardo non più così distante.

23^ GIORNATA CAMPIONATO SERIE D – GIRONE H

BITONTO – CITTÀ DI FASANO 6 – 3

Reti: 9’ pt Maffei, 28’ pt Moscelli, 43’ pt Gomes, 3’ st Gianfreda, 15’ st Muscatiello, 25’ st Maffei, 31’ st Corvino (rig), 45’ st Falcone, 47’ st Losavio

BITONTO (3-5-2): Petrarca, Gomes (39’ st Grumo), Silletti, Gianfreda; Clemente (21’ st Spinelli), Mariani (27’ st Ungredda), Lucchese (13’ st Muscatiello), Cardore, Tangorre; Moscelli (28’ st Cirrottola), Maffei.

A disp.: Civita, Rotondo, Gagliardi, Tassiello.

All. Loseto

CITTÀ DI FASANO (4-3-3): Ceka, Manfredi, Divittorio, Lezzi, Lofoco, Aprile, Battista (10’ st Falcone), Bianchini (1’ st Chironi), Vantaggiato (41’ st Losavio), Corvino (c) (41’ st Dos Santos), Gomes Forbes (10’ st Di Federico).

A disp.: Menegatti, Savarese, Izco, Calabria.

All. Tisci

Arbitro: Gasperotti (Rovereto). Assistenti: Posteraro (Verona) e Pasquesi (Rovigo).

Ammoniti: Gomes, Petrarca, Tangorre (B), Gomes Forbes, Chironi (B)

Recupero: 3 pt – 3 st

Calci d’angolo: 4 – 5

Fonte: comunicato ufficiale Bitonto