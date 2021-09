Il Bitritto Norba fa la voce grossa: 5-1 alla Fesca Bari e qualificazione al secondo turno della Coppa Italia di Promozione

La gara viene dominata dai padroni di casa, forti dello 0-1 conquistato in trasferta all'andata. Sugli scudi Loseto con una doppietta

Forte dell'1-0 conquistato in trasferta all'andata, il Bitritto Norba si impone con autorità nella gara di ritorno del primo turno della Coppa Italia di Promozione, battendo nettamente la Fesca Bari. Già nel primo tempo i padroni di casa mettono una seria ipoteca sull'incontro grazie ai guizzi ravvicinati dell'attaccante Loseto al 17' e di Cfarku al 27' (per lui è la seconda rete nel giro di pochi giorni dopo quella segnata nel 3-3 in campionato contro l'Arboris Belli). Gli ospiti accorciano le distanze al 40', nel tentativo di riaprire i giochi. Tuttavia la formazione guidata dal tecnico Michele Carella nella ripresa dilaga: al 46' va a segno ancora Loseto, che firma così la sua personale doppietta, poi Genchi direttamente su punizione firma il poker; all'82 arriva anche il sigillo di Terrone. Allo stadio Scirea finisce 5-1, il Bitritto Norba accede così alla prossima fase della competizione.