Bitritto Norba, cambio in panchina: Paolo De Francesco sostituisce Michele Gesuito

Cambio in panchina per il Bitritto Norba, attualmente ultimo in classifica nel girone A del campionato di Promozione a quota zero punti. Si sono infatti separate le strade tra il club e Michele Gesuito, che era stato nominato come allenatore in estate: la decisione è stata presa in accordo tra lo stesso Gesuito e la dirigenza,

A prendere il suo posto sarà Paolo De Francesco, che da calciatore ha vestito la maglia del Bitritto Norba oltre a quelle di Bitonto, Mola, Altamura e Capurso (tra le altre). De Francesco in passato ha maturato esperienze come tecnico delle giovanili di Monopoli e Fidelis Andria, guidando anche l'Unione Calcio Bisceglie in Eccellenza. Nel suo staff rimarrà il professor Giuseppe Cozzi, che si occuperà di curare la preparazione fisica.