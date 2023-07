Bitritto Norba, confermato il centrocampista Christian Correnti

Nuova conferma in casa Bitritto Norba, che ha rinnovato il contratto con il centrocampista classe 2000 Christian Correnti battendo al concorrenza di diversi club pronti ad assicurarsi le sue prestazioni.. Per lui sarà la seconda stagione di fila con il club, visto che è stato ingaggiato nell'estate 2022 dopo l'esperienza al Città di Mola. Dal 2017 al 2021 ha militato nel Gravina, raccogliendo in tutto 46 presenze, un gol e due assist.

Nella scorsa stagione Correnti ha raccolto 14 presenze e una rete con la maglia del Bitritto Norba.