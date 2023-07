Bitritto Norba, ingaggiato il portiere Lorenzo Cucumazzo

Il Bitritto Norba rinforza il pacchetto portieri con la firma di Lorenzo Cucumazzo. Il classe 2001 è reduce dall'esperienza biennale all'Atletico Acquaviva, totalizzando 10 presenze; in passato ha militato anche in Eccellenza vestendo le maglie di Virtus Mola e Città di Mola, mentre nel 2019/2020 ha disputato il campionato nella rosa del Capurso: per Cucumazzo uno score totale di 7 presenze.