Bitritto Norba, tutti i marcatori della stagione 2021/2022

Nella stagione regolare, il Bitritto Norba ha messo a segno 53 reti, risultando il terzo miglior attacco del girone A della Promozione pugliese dietro ad Arboris Belli e Polimnia Calcio. Il computo dei gol subiti invece è stato di 24. Nessun calciatore è andato in doppia cifra, anche se il bottino è stato suddiviso su 14 marcatori diversi: a guidare la graduatoria la coppia formata dagli attaccanti Giuseppe Strippoli e Leonardo Terrone, entrambi a quota 8; alle loro spalle un'altra punta, Vito Genchi, che si è fermato a quota 7.

Antony Guglielmi e Nicola Lanave hanno totalizzato 6 centri, seguiti da Antonio Gernone (4 reti). 3 gol per Vincenzo Modesto e Vito Turitto, 2 invece sia per Vincenzo Antonacci e Ivan Loseto; Kevin Cfarku, Michele Gagliardi, Alessandro Grandolfo e Antonio Traversa sono andati a referto per una volta a testa.