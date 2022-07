Bitritto Norba, Nicola Catalano è il nuovo allenatore

Il Bitritto Norba ha scelto il suo nuovo allenatore: si tratta di Nicola Catalano, che tanto ha fatto bene nel corso della sua avventura, a livello giovanile, nella Wonderful Bari. Un'esperienza che ha fatto da parentesi alle sue esperienze con il Molfetta: precedentemente ha guidato la prima squadra in Prima Categoria e in Promozione, poi è tornato per sedersi sulla panchina della Juniores nazionale. Ora prenderà il comando del Bitritto Norba col compito di disputare un campionato da protagonista a seguito dell'eliminazione nella semifinale playoff del girone A di Promozione, per mano dell'Arboris Belli.