Bitritto Norba, pari e patta contro la Nuova Spinazzola. Ma lo score in trasferta resta positivo

Il Bitritto Norba non è riuscito a spuntarla nel big match della decima giornata del campionato di Promozione, girone A, sul campo de Nuova Spinazzola capolista: allo stadio Alen Fasciano è terminata 0-0 una gara vivace e non povera di occasioni. Ci provano subito i padroni di casa con Ariani, che manda di poco a lato un tiro di sinistro; la replica della formazione allenata da Michele Carella è affidata a Genchi che, imbeccato da De Vezze, colpisce il palo. Lo stesso Genchi impegna il portiere direttamente da calcio di punizione nelle battute finali del primo tempo.

Nella ripresa la Nuova Spinazzola va vicina al gol in occasione dei tentativi di Loconte e Quattromini, poi Difino per poco non regala la gioia agli ospiti ma Crisantemo si fa trovare pronto respingendo la conclusione ravvicinata. Finisce così, il Bitritto Norba sale a quota 21 punti assieme al Polimnia Calcio occupando il quarto posto, venendo scavalcato dal Foggia Incedit (22 punti). La formazione barese comunque ha raccolto il quinto risultato utile consecutivo, con lo score in trasferta che resta positivo: finora sono 11 i punti conquistati fuori casa, dove è arrivata solo una sconfitta contro il Foggia Incedit.