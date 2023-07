Bitritto Norba, prima conferma: rinnovo per Roberto Vernice

Il Bitritto Norba inizia a mettere i tasselli per la squadra che scenderà in campo nella prossima stagione, e che sarà guidata dal tecnico appena ingaggiato Michel Gesuito. È giunta infatti l'ufficialità della conferma del centrocampista Roberto Vernice, classe 1990: per lui sarà la seconda stagione di fila con la maglia del Bitritto Norba, che ha vestito dopo l'esperienza al Levante Azzurro durata dal 2020 al 2022. In passato Vernice ha vestito la maglia della Rinascita Rutiglianese, sempre in Promozione.