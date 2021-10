Bitritto Norba, successo in rimonta contro il Don Uva: Gagliardi regala i tre punti al fotofinish

Vittoria fondamentale in rimonta per il Bitritto Norba, che nella quarta giornata del campionato di Promozione riesce a battere il Don Uva Calcio per 2-1 portandosi così a quota 10 punti al secondo posto in classifica del girone A, assieme all'Arboris Belli e due lunghezze dietro la Nuova Spinazzola. Allo stadio Scirea la formazione allenata dal tecnico Michele Carella si fa vedere in avanti grazie alle iniziative di Loseto: entrambe le conclusioni dell'attaccante vengono neutralizzate dal portiere Sibio, che risponde presente. In seguito arriva il vantaggio ospite al 16' ad opera di Pasculli, abile ad insaccare una respinta dell'estremo difensore Manzi su un tiro di Preziosa. Nel secondo tempo il Bitritto Norba alza il baricentro e pressa in maniera aggressiva, pareggiando i conti con il diagonale di Strippoli (62'), al primo centro in questo torneo. I padroni di casa non cedono di un centimetro e vanno diverse volte vicino al vantaggi, che arriva all'89': la difesa del Don Uva capitola in occasione della rete di Gagliardi che sfrutta una carambola.