Il Bitritto Norba batte la Rinascita Rutiglianese con una rete per tempo

Il Bitritto Norba prosegue la sua marcia nella quattordicesima giornata del campionato di Promozione, girone A, inanellando il nono risultato utile consecutivo: allo stadio Scirea è arrivata una vittoria per 2-0 nel derby contro la Rinascita Rutiglianese, alla prima sconfitta da quando a guidare la squadra è il tecnico Lorenzo Battaglia. I padroni di casa hanno messo a segno una rete per tempo, prima con Genchi al 15', abile ad insaccare un calcio di punizione, e poi al 50' quando Lanave mette a segno la sua quarta rete complessiva in questa stagione. Il Bitritto Norba sale a 31 punti e resta al secondo posto in classifica, mentre la Rinascita Rutiglianese è quartultima a quota 11.