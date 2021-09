Bitritto Norba, tutte le info sulla tessera socio-sostenitore per la stagione 2021/2022

In vista dell'imminente campionato di Promozione, la società ha spiegato le modalità di questa iniziativa per avvicinare i tifosi alla squadra

Di seguito il comunicato pubblicato dal Bitritto Norba, sulla propria pagina Facebook, riguardo la possibilità per i tifosi di sottoscrivere la tessera socio-sostenitore per il campionato di Promozione Puglia 2021/2022. Ecco tutte le info:

Giunti ai blocchi di partenza della stagione 2021/2022 è tempo, per i veri appassionati, di disporsi accanto al Norba Bitritto. È possibile farlo sottoscrivendo la tessera socio-sostenitore, al prezzo di 50 euro: un vero e proprio atto di fede con cui avvicinarsi al club biancoverde in un periodo così difficile per il mondo del calcio dovuto al covid.

Ma attenzione: a seconda del pacchetto scelto, l’abbonato avrà diritto a importanti benefit, quali ad esempio felpa o persino uno speciale invito ad un’esclusiva cena con la squadra, oltre all’accesso allo Stadio per le partite di campionato.