Bitritto Norba, ufficiale la separazione con il tecnico Paolo De Francesco

Il Mister Paolo De Francesco (con il suo vice Pietro De Francesco) insieme alla Società Bitritto Calcio, di comune accordo e con la reciproca soddisfazione per i risultati ottenuti, rendono nota l'intenzione di non rinnovare la collaborazione per la prossima stagione sportiva.

Il Club ringrazia il tecnico per l'ottimo lavoro svolto e la straordinaria salvezza raggiunta augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della carriera.

Fonte: comunicato ufficiale Bitritto Norba