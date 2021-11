Bitritto Norba, Difino: "Siamo una squadra competitiva, contro la Virtus San Ferdinando in cerca della continuità"

Finora è sempre sceso in campo nelle 8 partite fin qui disputate dal Bitritto Norba, dimostrando di essere uno dei pilastri della difesa eretta dal tecnico Michele Carella. Il difensore Gabriele Difino, approdato durante lo scorso mercato estivo ad agosto, ha parlato dell'andamento della squadra con le dichiarazioni rilasciate tramite la pagina Facebook del club: "Siamo una squadra competitiva. Il secondo posto attuale pesa, nonostante gli infortuni che ci hanno colpito in questa prima parte di stagione siamo ancora in corsa, considerando anche la Coppa. Inoltre siamo spesso andati sotto e siamo sempre stati capaci di reagire. Questo conferma che siamo una squadra competitiva e che dobbiamo puntare in alto, è inutile nascondersi”.

Sul prossimo impegno del Bitritto Norba, contro la Virtus San Ferdinando nel match valevole per la nona giornata del campionato di Promozione, girone A (domenica 7 novembre allo stadio Scirea, ore 14:30): “Come sempre a fare la differenza sarà l’approccio alla partita che deve essere determinato. Loro sono una squadra competitiva e quindi avranno voglia di centrare la posta piena, ma noi vogliamo dare continuità alle ultime vittorie”