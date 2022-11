Bolsius risponde a Falbo: il Monopoli raccoglie un pari contro la Fidelis Andria

Serie C Girone C

Pari e patta tra Fidelis Andria e Monopoli, nel derby pugliese valevole per la dodicesima giornata del campionato di Serie C, girone C. Allo stadio Degli Ulivi il match è terminato 1-1 (terzo risultato utile di fila per la formazione guidata da Giuseppe Pancaro): ad aprire le danze sono stati i biancoverdi al 34', quando Falbo è andato a segno su assist di Viteritti; nella ripresa è arrivato il pari degli ospiti a firma di Bolsius. Il Monopoli sale così a quota 18 punti in classifica.

Fidelis Andria-Monopoli, il tabellino

Marcatori: 34’ Falbo (M),50’ Bolsius (A)

FIDELIS ANDRIA (4-3-3): Vandelli, Mariani, Arrigoni, Candellori, Djibril (85’ Hadziosmanovic), Dalmazzi, Fabriani (25’ Ciotti), Sipos (70’ Orfei) Milillo, Paolini, Bolsius (85’ Pavone). A disposizione: Zamarion, Graziano, Pinelli, Mercurio, Delvino, Zenelaj, Alba, Tulli. Allenatore: Doudou Diaw.

S.S. MONOPOLI 1966 (3-5-2): Vettorel; De Santis, Drudi, Fornasier; Viteritti (78’ Cristallo), Rolando (56’ Bussaglia), De Risio, Manzari (78’ Vassallo), Falbo; Starita, Montini (66’ Fella). A disposizione: Nocchi, Radicchio, Bizzotto, Pinto, Corti, Ahmetaj, Piarulli. Allenatore: Giuseppe Pancaro.

Arbitro: Alberto Ruben Arena della sezione di Torre del Greco. Assistenti: Nicola Tinello di Rovigo e Roberto D’Ascanio di Roma 2. Quarto ufficiale: Gianluca Grasso di Ariano Irpino.

Ammoniti: Arrigoni (A), Sipos (A), Rolando (M), Critallo (A), De Risio (M). Espulsi: -.

Note: recupero 1’p.t., 4’s.t; angoli -.

Fonte tabellino: comuinicato ufficiale Monopoli