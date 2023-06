Borgorosso Molfetta, Abou Conteh continuerà a vestire la maglia biancorossa

Altra conferma in casa Borgorosso Molfetta, dopo quella del portiere Donato De Santis. Abou Conteh vestirà ancora la maglia biancorossa nella stagione 2023/2024: il centrocampista classe 2000 ha terminato il campionato totalizzando 18 presenze e 2 gol. Conteh è arrivato nel corso del 2022/2023 e trascorrerà dunque il secondo torneo con il Borgorosso Molfetta.

"Sono molto felice della scelta che ho fatto un anno fa e non potevo non ripartire da qui perché mi sono sentito subito a casa e ne approfitto per ringraziare la società che ha confermato la fiducia nei miei confronti -ha dichiarato tramite i canali ufficiali del club- Per me questa è una grande opportunità e farò di tutto per sfruttarla. Con impegno, professionalità e sacrificio continuerò a mettermi a disposizione del mister e della squadra".