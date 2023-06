Borgorosso Molfetta, Albertini (tecnico della Juniores): "Vogliamo dire la nostra contro chiunque"

Un progetto con il settore giovanile protagonista. Da tempo il Borgorosso Molfetta punta molto sul proprio vivaio, in particolare sulla Juniores che in prospettiva può aiutare la prma squadra a riempire i ranghi. A guidare la Juniores biancorossa il prossimo anno sarà Cosmo Albertini, che sarà coadiuvato da Giuseppe Carrieri (allenatore in seconda), Domenico Sancilio (preparatore dei portieri) e Michele Porcelli (preparatore atletico). "Sono molto contento di aver scelto questa società perché mi ha subito fatto un'impressione molto positiva, sia per le persone che ne fanno parte sia per le ambizioni a breve e a lungo termine" -ha dichiarato Albertini tramite i propri canali ufficiali.

Il tecnico si è soffermato sugli obiettivi per la prossima stagione: "Questo progetto lavora già da anni con l'Under 19 e vuole continuare a far bene, soprattutto per la consapevolezza di quanto il settore giovanile sia importante per qualsiasi club, anche a livello locale. Vogliamo allestire una squadra che possa dire la sua contro chiunque nel campionato regionale e che, chissà, possa fornire anche prospetti interessanti per il futuro in ottica prima squadra".

A dar manforte al settore giovanile sono i vari stage estivi che il Borgorosso Molfetta organizza, delle occasioni giuste per individuare alcuni talenti che possono entrare a far parte del progetto. Il primo si è svolto lo scorso 24 giugno. "Gli stage estivi sono un'occasione importante per valutare i profili più adatti alle nostre esigenze e ogni decisione sarà presa in sinergia con tutto lo staff del settore giovanile che vedrà, in particolare, un riferimento importante in Giuseppe Paparella che conosce benissimo ogni aspetto di questo ambiente -ha chiarito Albertini- Anche Francesco Scardigno sarà importante nel ruolo di segretario e noi promettiamo di dare ai ragazzi che faranno parte della squadra massima disponibilità e organizzazione. Per noi saranno sempre la priorità".