Borgorosso Molfetta, avanti con Corrado Roselli: arriva il rinnovo per il centrocampista

Continuano le conferme in casa Borgorosso Molfetta. A vestire la maglia biancorossa ci sarà ancora Corrado Roselli, pronto a trascorrere la quinta stagione consecutiva con il club. Roselli, centrocampista classe 1994, ha terminato il girone A del campionato di Eccellenza 2022/2023 mettendo a referto 16 presenze e una rete.

"Sono felice di proseguire il mio percorso qui perché questo testimonia la fiducia reciproca che c'è tra me e lea società in cui mi trovo benissimo fin dall'inizio -ha dichiarato Roselli ai canali ufficiali del club- Il mio obiettivo ovviamente sarà quello di aiutare la squadra come ho sempre fatto fin qui, per una stagione che si preannuncia bella e complicata. Non vedo l'ora di ripartire perché già mi manca il campo. Faremo di tutto per conquistare ancora una volta la salvezza perché questo club merita di stare a quelli livelli".