Il Borgorosso Molfetta si fa raggiungere dal Canosa: allo stadio Paolo Poli finisce 2-2

Dopo la vittoria contro la Vigor Trani della scorsa settimana, il Borgorosso Molfetta porta a casa un pareggio importante in ottica salvezza anche se potevano arrivare i tre punti: allo stadio Paolo Poli i biancorossi, avanti 2-0 nel primo tempo, si sono fatti raggiungere dal Canosa nella ripresa. Scatenato l'attaccante Cubaj, autore di una doppietta con reti al 22' e al 28'. Il Canosa nonostante ciò nel secondo tempo si porta in avanti e prima accorcia le distanze grazie a Konè e poi pareggia i conti in extremis, all'85', quando a segnare è Siclari. Il Borgorosso Molfetta sale al nono posto in classifica a quota 25 punti.