Borgorosso Molfetta-Canosa, le info sulla prevendita dei biglietti: indetta la 'Giornata Pro Borgorosso'

Il Borgorosso Molfetta vuole riscattare la sconfitta di domenica scorsa contro il Polimnia per chiudere nel migliore dei modi un anno comunque bellissimo: domenica 18 dicembre i biancorossi affronteranno il Canosa Calcio nella prima giornata del girone di ritorno. Calcio d'inizio previsto alle ore 11:00 al "Paolo Poli". Per l'occasione la società ha indetto la GIORNATA PRO BORGOROSSO quindi non saranno validi accrediti e tessere sostenitore. Vi aspettiamo numerosi!

INFO BOTTEGHINO

Biglietto intero: €5

Ridotto donne: €3

Settore ospiti: €8

NO accrediti o tessere

Fonte: comunicato ufficiale Borgorosso Molfetta