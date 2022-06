Borgorosso Molfetta, confermato l'allenatore Angelo Carlucci

Angelo Carlucci è stato confermato alla guida del Borgorosso Molfetta anche per la prossima stagione. Il tecnico, subentrato a fine novembre al posto di Mimmo Leonino, ha guidato la squadra fino alla salvezza in Eccellenza raggiungendo il decimo posto nel girone A.

Di seguito il comunicato pubblicato dal Borgorosso Molfetta tramite i propri canali ufficiali:

ANGELO CARLUCCI ALLENATORE DEL BORGOROSSO MOLFETTA ANCHE NELLA STAGIONE 2022/23

La salvezza conquistata con un turno d'anticipo nella scorsa stagione gli vale la conferma anche per il campionato 2022-23: l'ottimo lavoro svolto da Angelo Carlucci come allenatore del Borgorosso Molfetta ha portato la società a rinnovare la fiducia nei suoi confronti.

Il ruolino di marcia del tecnico molfettese è stato assolutamente positivo in quella che era la prima stagione in Eccellenza pugliese per il club: subentrato a fine novembre 2021, Carlucci ha portato la squadra dal penultimo al decimo posto del girone A.

Dal suo arrivo in panchina i biancorossi hanno conquistato 21 punti in 14 partite, scalando la classifica fino a ottenere la permanenza matematica alla penultima giornata. Nelle otto partite disputate sotto la sua guida al "Paolo Poli" il Borgorosso ha vinto 6 partite su 8, rimediando una sola sconfitta.