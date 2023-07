Borgorosso Molfetta, confermati anche Sallustio e Spilotros

Il Borgorosso Molfetta si assicura le prestazioni di Bruno Sallustio e Christian Spilotros anche per la prossima stagione. I biancorossi infatti hanno annunciato i rinnovi dell'attaccante classe 1992 e del centrocampista classe 2004.

Sallustio disputerà il suo quarto campionato di fila con il Borgorosso Molfetta: nella passata stagione ha realizzato 12 gol in 17 presenze. "Sono felice di proseguire il mio percorso con questa società -ha dichiarato la punta ai canali ufficiali del club"- Mi sento carico per il nuovo campionato e non vedo l’ora di ricominciare con i miei compagni e con lo staff, speriamo di riconfermare quel di buono che è stato fatto lo scorso anno, sempre con l’obiettivo comune di lottare su ogni campo e contro chiunque".

Spilotros invece, ex Levante Azzurro, è reduce da un'annata proficua visto che ha raccolto in tutto 23 presenze.

Christian Spilotros (Foto Borgorosso Molfetta canali ufficiali)