Borgorosso Molfetta, confermato anche il terzino Domenico Messina

Il Borgorosso Molfetta continua a lavorare sulla costruzione della rosa per la stagione 2023/2024. In particolare i biancorossi al momento si stanno concentrando sui calciatori da confermare agli ordini del tecnico Angelo Carlucci, che proseguire la sua avventura sulla panchna della formazione barese. A Donato De Santis, Abou Conteh e Corrado Roselli si aggiunge anche Domenico Messina: il terzino classe 1994 è reduce da un'annata caratterizzata da un infortunio che gli ha impedito di scendere in campo con continuità, ma ora si prepara a dare il suo aiuto alla causa che ha sposato dal 2016/2017.

"Sono contentissimo di continuare la mia avventura con il Borgorosso Molfetta. Ormai la maglia e i colori di questa bellissima società sono cuciti sulla mia pelle. Purtroppo l’anno scorso causa infortunio sono riuscito a dare solo un contributo minore rispetto a quello che avrei potuto dare in campo -ha dichiarato Messina tramite i canali ufficiali del club- Nonostante tutto ho combattuto fuori dal campo, sostenendo i miei compagni che hanno disputato un ottimo campionato. Adesso sono in fase di recupero e non vedo l’ora di rientrare e di riscattarmi".