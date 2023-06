Borgorosso Molfetta, confermato Angelo Carlucci in panchina

Il primo tassello del Borgorosso Molfetta verso la stagione 2023-24 non poteva che essere lui, Angelo Carlucci: il tecnico guiderà i biancorossi per la terza stagione di fila in Eccellenza e per la seconda volta dall'inizio dopo il subentro nel novembre 2021 nel primo anno della società molfettese nel massimo campionato regionale.

Nella sua prima stagione dopo il ritorno in biancorosso (avendo già guidato la squadra nel campionato di Promozione 2019-20), Carlucci ha conquistato un'incredibile salvezza alla penultima giornata dopo grande rimonta in classifica. Nello scorso campionato, invece, è arrivato un quinto posto finale subito dietro rispetto alla zona play-off. L'allenatore è pronto a ripartire con l'entusiasmo e la grinta di sempre: «Sono molto contento di poter proseguire con il mio lavoro qui, perché tanto è stato già fatto e tanto si può ancora fare per un progetto che è ambizioso come me».

«Il Borgorosso - racconta il mister - è una società sana, fatta di persone che remano nella stessa direzione e per questo anno dopo anno si sono visti miglioramenti importanti. Dopo un'annata che ci ha soddisfatto solo parzialmente nonostante l'ottima classifica, vogliamo riscattarci consapevoli però che ci apprestiamo a vivere una fase di transizione rilevante per il campionato di Eccellenza. Con la riforma dei campionati, infatti, già nella prossima stagione saranno raddoppiate le retrocessioni per il ritorno al girone unico pre-Covid».

«Sappiamo che la prossima stagione sarà durissima, perché prenderanno parte al nostro girone tante squadre ostiche come Corato, Bisceglie, Molfetta, Canosa e Mola. Noi vogliamo dire anche la nostra anche se il nostro obiettivo dovrà necessariamente essere la salvezza perché è troppo importante confermare la categoria. Poi, se durante l'anno le cose dovessero andare come devono, saremo disposti a cambiare le nostre prospettive. La società sta già lavorando intensamente per allestire una rosa all'altezza, con giocatori giovani che vogliano mettersi al servizio della squadra» aggiunge Carlucci.

«Sono molto felice degli arrivi nello staff della Juniores, con Cosmo Albertini che è un tecnico molto preparato e che sarà aiutato da una squadra importante. Il settore giovanile sarà una base importante sia per questa stagione che per il prossimo futuro. Non vedo l'ora di tornare alla vita di campo, nel frattempo proseguiamo in questa fase di studio e programmazione» conclude.

Fonte: comunicato ufficiale Borgorosso Molfetta