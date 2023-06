Borgorosso Molfetta, confermato De Santis tra i pali

Donato De Santis sarà il portiere del Borgorosso Molfetta anche per la stagione 2023/2024. La società ha infatti confermato l'estremo difensore classe 2000, in biancorosso ormai da due stagioni. Nel campionato da poco archiviato, De Santis ha raccolto 26 presenze mantenendo la porta inviolata in 5 occasioni; ora per lui una nuova avventura al Borgorosso Molfetta, a disposizione del tecnico Angelo Carlucci (a sua volta rimasto alla guida della squadra).

"Mi fa molto piacere rimanere in questa squadra e questa società, mi sono trovato molto bene e son sicuro di continuare a star bene -ha dichiarato De Santis ai canali ufficiali del club- Dal punto di vista personale la voglia di mettermi in gioco è tanta, confermare ciò che di buono è stato fatto e continuare aggiungendo sempre qualcosa in più rispetto all'anno precedente".

Sul gruppo: "Spero sia riconfermato lo zoccolo duro della vecchia stagione perché il gruppo che si era creato è qualcosa di straordinario, spero anche che vengano aggiunti nuovi elementi per poter andare ad aggiungere qualità".