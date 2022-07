Borgorosso Molfetta, arrivate le conferme per Roselli e Sallustio

Altre due conferme in casa Borgorosso Molfetta, che prosegue con l'allestimento della rosa per la stagione 2022/2023. Corrado Roselli e Bruno Sallustio proseguiranno infatti la loro avventura in biancorosso.

Il centrocampista classe 1994 disputerà quella che sarà la sua quarta stagione di fila con il Borgorosso Molfetta: 22 le presenze totalizzate nel 2021/2022, assieme a 3 gol segnati; stesso discorso per l'attaccante classe 1992, anche se solo le ultime due annate sono state consecutive. Infatti Sallustio ha vestito la maglia del club barese nel 2019/2020, mettendo a referto 12 reti prima di passare all'Audace Barletta l'estate successiva. Poi il ritorno tra le mura dello stadio Paolo Poli e altre 6 reti messe a segno complessivamente. Nel campionato scorso ha raccolto 20 presenze.