PRIMA CONFERMA IN CASA BORGOROSSO MOLFETTA: CORRADO ROSELLI

Il centrocampista molfettese Corrado Roselli resta in biancorosso per la 6^ stagione di fila: arrivato nel 2019 nel nostro club, è ormai un punto di riferimento nello spogliatoio. Ha segnato 8 reti nelle ultime tre stagioni disputate in Eccellenza pugliese.

Fonte: comunicato ufficiale Borgorosso Molfetta