Borgorosso Molfetta, Dario Cascione ufficializzata la permanenza di Dario Cascione

Altra conferma per il Borgorosso Molfetta, che sta lavorando per allestire la squadra in vista del campionato di Eccellenza 2023/2024. Dario Cascione vestirà la maglia biancorossa per la seconda stagione consecutiva: nella scorsa annata il terzino sinistro classe 1993 ha totalizzato 15 presenze. In passato ha militato anche in Serie C1 e C2, rispettivamente con il Barletta e il Vigor Lamezia.

"Questa riconferma mi ha gratificato. Insieme ai miei compagni darò il massimo per lottare su ogni palla e onorare i colori biancorossi -ha dichiarato Cascione tramite i canali ufficiali del club- Non vedo l'ora di ricominciare la nuova stagione in un campionato che si preannuncia difficile ma al tempo stesso affascinante» ha aggiunto Cascione".