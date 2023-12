Borgorosso Molfetta, formalizzati i ritorni di Barile e De Gennaro

Il portiere Nico Barile e l'esterno Rino De Gennaro tornano a vestire la maglia del Borgorosso Molfetta: due graditi ritorni per l'organico molfettese per puntellare l'organico in vista della seconda parte di stagione.

Nico Barile è reduce dalle ultime due stagioni giocate con l'Atletico Tricase in Promozione: «Sono molto felice di essere tornato in una squadra con cui ho già condiviso tanti momenti bellissimi e che mi ha dato tanto. Torno più maturo e con maggiore esperienza e prometto di dare il massimo per aiutare tutti i miei compagni per raggiungere l'obiettivo stagionale. Questo è un club speciale, fatto di persone che meritano sempre rispetto».

Rino De Gennaro ha giocato la prima parte di questo campionato con la Virtus Molfetta: «Mi fa davvero piacere essere di nuovo qui, ritrovando il mister, lo staff e tanti compagni di squadra. Mi metterò subito a disposizione della squadra per dare tutto come ho sempre fatto. Sono carico e non vedo l'ora di ricominciare».

Fonte: comunicato ufficiale Borgorosso Molfetta